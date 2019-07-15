News.ru вспоминает, как наша команда шла к победе в нынешнем розыгрыше Лиги наций, и рассказывает, как преобразил сборную финский специалист Туомас Саммелвуо.

Традиция: в финалах побеждаем хозяев

Перед началом турнира тренерский штаб и игроки российской команды разными фразами высказывали примерно одну и ту же мысль: Лига наций, безусловно, соревнование престижное и было бы неплохо повторить прошлогодний успех, но куда важнее добиться успеха на следующих турнирах текущего года — олимпийской квалификации и чемпионате Европы.

От этого постулата новый наставник сборной финн Туомас Саммелвуо и отталкивался, формируя состав команды на стартовые туры предварительного этапа Лиги наций. Когда 16 команд играют по системе «каждый с каждым», собираясь квартетами на пять туров в разных городах планеты, волей-неволей задумаешься о том, как не загонять лидеров и дать шанс ближайшему резерву.

Тем паче что ближайший резерв как раз подоспел — в лице новоиспечённых чемпионов России из кемеровского «Кузбасса», сенсационно выигравших финальную серию плей-офф под руководством всё того же Саммелвуо у казанского «Зенита». Кому, как не финскому специалисту, было иметь представление о потенциале и способностях молодых подопечных в сибирском клубе, на которых он — вкупе с несколькими ключевым игроками новоуренгойского «Факела» — и сделал ставку в сборной. Попутно дав передышку проверенным бойцам из Казани.

Туомас Саммелвуо Predrag Milosavljevic/www.imago-images.de/Global Look Press

Предварительный этап российская сборная прошла в хорошем ритме, одержав в 15 матчах дюжину побед и уступив лишь трижды — Франции в стартовом поединке самого первого тура, Ирану и Бразилии. В двух последних случаях россиян обыгрывали хозяева туров. В итоге наша команда заняла третье место (как раз вслед за Бразилией и Ираном) и без проблем получила право выступить в «Финале шести», который было поручено принять и провести Чикаго.

В решающей стадии турнира, где лучшие сборные были разбиты на две тройки, россияне сначала уверенно обыграли французов (3:0), но затем также в трёх сетах уступили хозяевам площадки американцам. Тем не менее пропуск в полуфинал был получен.

В соперники команде Саммелвуо достались поляки, в другой подгруппе одолевшие Бразилию и Иран. Но с россиянами они ничего не смогли поделать и уступили 1:3. Второй полуфинал получился более упорным: США лишь на тай-брейке взяли верх над бразильцами (3:2).

Как и год назад, в решающем поединке за титул нашей сборной пришлось биться с хозяевами площадки. Летом 2018-го команда Сергея Шляпникова с задачей справилась, обыграв Францию в трёх сетах за 1 час 23 минуты. На сей раз блицкрига не получилось, но всё равно победа россиян в четырёх партиях (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) за два часа с несколькими минутами выглядела весьма убедительной.

Я очень счастлив, как никогда! Самые большие эмоции — в первый момент после победы. Для меня это самый большой кайф. Очень важно, какая поддержка по ходу игры идёт со скамейки. В первой игре с США мы играли одним составом, в финале — другим, но в обоих случаях я ощущал колоссальную энергетику. Это для меня — главное, — приводит слова главного тренера российской сборной «Спорт-Экспресс».

Восемь двукратных, трое — в символической сборной

В финальном матче настоящими лидерами сборной показали себя Дмитрий Волков (на его счету 17 набранных очков), Егор Клюка (14), Иван Яковлев (12), Виктор Полетаев (11), Ильяс Куркаев (9). Также на площадку выходили капитан команды Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалёв, Фёдор Воронков и либеро Валентин Голубев.

Кроме того, в заявку на «Финал шести» были включены Денис Земчёнок, Игорь Филиппов, Ярослав Подлесных, Антон Семышев и Роман Мартынюк. А по ходу предварительного этапа тренерский штаб привлекал в команду Илью Власова, Кирилла Урсова и Кирилла Клеца.

Интересно, что в нынешнем розыгрыше Лиге наций так и не сыграл ни один представитель казанского и петербургского «Зенитов», зато другие ведущие клубы страны делегировали в национальную команду по два–три игрока. Это «Кузбасс» (Кобзарь, Полетаев, Подлесных), «Факел» (Яковлев, Волков, Клюка), белгородское «Белогорье» (Земчёнок, Семышев, Голубев), уфимский «Урал» (Ковалёв, Филиппов), новосибирский «Локомотив» (Куркаев, Мартынюк).

Дмитрий Волков Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Одним волейболистом были представлены в обновлённой сборной России новокуйбышевская «Нова» (Воронков), московское «Динамо» (Власов), «Газпром-Югра» (Урсов) и немецко-австрийский клуб «Хипо Тироль» (Клец).

К завоеванию обоих титулов победителей Лиги наций причастны восемь игроков: Волков (год назад был капитаном команды), Власов, Клюка, Кобзарь, Ковалёв, Полетаев, Филиппов и Мартынюк. То есть все они теперь являются двукратными чемпионами турнира.

Благодарен всем, кто работает в нашей сборной. Все мы — одна команда. Я смотрю не только на результат — не менее важно, что у нас реально крепкий коллектив. В полуфинале и финале у нас были очень сложные моменты, но никто не опускал рук. Все верили в успех. Всё, чего хотели, мы достигли. Но я уже смотрю дальше, — цитирует Туомаса Саммелвуо «Спорт-Экспресс».

По итогам второго розыгрыша Лиги наций лучшими в своих амплуа признаны Волков (доигровщик), Яковлев (блокирующий), Клюка (подающий), при этом все трое вошли в символическую сборную турнира.

Если теперь, уподобившись Туомасу Саммелвуо, заглянуть в завтрашний день, то уже в августе российскую сборную ждёт олимпийский квалификационный турнир. В соперничестве с командами Ирана, Кубы и Мексики необходимо занять первое место, чтобы получить путёвку на Игры-2020 в Токио. В противном случае придётся пробиваться на Олимпиаду через континентальные отборочные турниры, запланированные на январь следующего года.

Что касается чемпионата Европы среди мужских команд, он пройдёт с 12 по 29 сентября сразу в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. 24 сборные будут разбиты на четыре группы, и россиянам предстоит пробиваться в плей-офф через игры в словенской Любляне (группа С) с Турцией (12 сентября), Белоруссией (13-го), Македонией (14-го), Финляндией (16-го) и Словенией (18-го). В 1/8 финала выходят по четыре лучших сборных из каждой группы. В первом раунде плей-офф представители группы С сыграют крест-накрест с четырьмя сильнейшими командами группы А, в которую вошли Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция и Румыния.