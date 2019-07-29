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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин подвёл итоги чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени, по итогам которого был сформирован состав сборной страны на летний чемпионат мира в Минске.

Конкуренция нарастала с каждым днём, так как многие спортсмены хотели попасть на чемпионат мира даже при том, что изначально рассматривали эти старты просто как соревновательную практику. Я рад, что четыре югорских спортсмена попали по итогам отбора, а Кристина Резцова была выбрана по итогам контрольного старта сборной команды, — рассказал Редькин News.ru.

Также специалист отметил, что летние старты не должны рассматриваться в качестве отборочных в состав сборной команды, так как они служат для проверки сил и получения соревновательной практики, а не для отбора.

В состав взрослой команды по итогам отборов вошли Сергей Корастылёв, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Лейсан Бикташева. Также в сборную войдут по два человека из основной сборной России.

Как сообщал News.ru, Евгений Редькин также посоветовал лидеру сборной Александру Логинову не выпендриваться и подписать договор с СБР.