https://static.news.ru/photo/2c0f4414-a4e6-11e9-be3d-fa163e074e61_1024.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене показала лучший результат на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. Россиянка заняла первое место с результатом два метра ровно.

Ласицкене со значительным отрывом опередила болгарку Мирелу Демиреву и австралийку Николу Макдермотт, которые преодолели планку на высоте 1,94 метра.

Для россиянки этап «Бриллиантовой лиги» был уже пятым в нынешнем летнем сезоне — и на всех пяти стартах она становилась первой.

В Монако Ласицкене неудачно пыталась штурмовать высоту 2,04 метра, но в текущем сезоне она имеет в своём активе и более внушительный результат. 20 июня на турнире в чешской Остраве Мария взяла высоту 2,06 метра, повторив свой личный рекорд. А затем пыталась побить мировое достижение болгарской прыгуньи Стефки Костадиновой (2,09), но не сумела преодолеть планку на отметке 2 метра 10 сантиметров.

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков признался, что два года «сидел на измене» из-за допинговых скандалов вокруг российских легкоатлетов, писал ранее News.ru.