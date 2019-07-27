https://static.news.ru/photo/2220bf1e-b062-11e9-8373-fa163e074e61_1024.jpg Шайна Джек Фото: Mark Schiefelbein/AP/TASS

Призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин заявил, что сборная Китая имеет основания продемонстрировать негативное отношение к команде Австралии за поведение её спортсменов после положительного результата допинг-пробы Шайны Джек.

Это, конечно, позор, что австралийцы попались, теперь китайцы в полной мере имеют возможность плюнуть в сторону Австралии, и это будет воспринято нормально. Они пытались уличить их, а сами, получается, такие же, — цитирует Коротышкина ТАСС .

Представитель Австралии Мак Хортон, финишировавший вторым, отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну во время награждения тройки сильнейших.

В феврале 2019 года китайский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион отказался сдавать мочу, а затем молотком разбил контейнер, в котором находились пробирки допинг-пробы крови, и забрал свои анализы на глазах у представителей допинг-контроля. Международная федерация плавания (FINA) не стала рассматривать этот инцидент, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиться пересмотра случившегося.

Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.