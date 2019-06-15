Известная спортивная журналистка Мария Командная раскритиковала турнир по видео-игре FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на который власти города выделили 37,5 млн рублей.
На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! — написала Командная в своём Twitter-аккаунте.
Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! https://t.co/7IgDQRJI20