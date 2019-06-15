https://static.news.ru/photo/9f59e53c-9023-11e9-9ecf-fa163e074e61_1024.jpg Мария Командная Фото: instagram.com/komandnaya

Известная спортивная журналистка Мария Командная раскритиковала турнир по видео-игре FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на который власти города выделили 37,5 млн рублей.

На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! — написала Командная в своём Twitter-аккаунте.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! https://t.co/7IgDQRJI20 — Мария Командная (@komandnaya) 16 июня 2019 г.

После этого бывший игрок сборной России по футболу Евгений Савин, который также был заявлен на турнир в качестве ведущего, ответил Командной:

Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей — это все мои родственники, — пошутил он в Twitter.

Всего трансляцию мероприятия смотрели менее 100 человек, а в социальных сетях не было официальной информации о турнире.

До старта контеста планировалось, что он будет международным, однако за неделю до начала организаторы сообщили, что турнир задуман как исключительно российский.

Ранее News.ru писал, что на турнир с призовым фондом 37,5 млн по FIFA 19 в Москве пришли 10 зрителей.