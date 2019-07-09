Министр спорта России Павел Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет отличные шансы квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Предстоит важный турнир. Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем вам успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы вы попали на Олимпийские игры, — цитирует Колобкова
ТАСС.
13-14 июля россиянки в Казани сыграют в отборочном турнире к Олимпийским играм.
Спустя 92 года после последнего регбийного турнира на Олимпиаде, на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро соревнования прошли в формате регби-7 среди мужчин и женщин.
Ранее женская и мужская сборные России проиграли в полуфиналах Универсиады, писал News.ru.