https://static.news.ru/photo/73de8a78-a227-11e9-937b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daxipedia/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Министр спорта России Павел Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет отличные шансы квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Предстоит важный турнир. Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем вам успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы вы попали на Олимпийские игры, — цитирует Колобкова ТАСС .

13-14 июля россиянки в Казани сыграют в отборочном турнире к Олимпийским играм.

Спустя 92 года после последнего регбийного турнира на Олимпиаде, на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро соревнования прошли в формате регби-7 среди мужчин и женщин.

Ранее женская и мужская сборные России проиграли в полуфиналах Универсиады, писал News.ru.