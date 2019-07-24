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Российская пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Возвращение сложилось постепенно, достаточно комфортно, наверное, потому, что я этого очень сильно хотела. Передо мной пример Наташи Ищенко, я часто с ней советовалась. Когда я ездила помощником тренера, я смотрела...