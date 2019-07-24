Российская синхронистка Светлана Колесниченко поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Мы стоим на пьедестале, но тренеры вкладывают всю свою душу, жизнь в нас. Мы очень мало говорим о нашим замечательных специалистах. С нами очень много людей, которые работают. У нас огромный пазл в команде, и если один выпадет, ничего не сложится, — приводит слова спортсменки корреспондент News.ru.
25-летняя Колесниченко — олимпийская чемпионка,16-кратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
Российская пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира, писал News.ru.