Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала обладательницей золотой медали в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.
Россиянка набрала 95,0023 балла. Второй стала представительница Испании Она Карбонель (92,5002), третьей — Юкико Инуи из Японии (92,3084).
25-летняя Колесниченко — 14-кратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.