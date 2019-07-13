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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о своём впечатлении от показательного номера Елизаветы Туктамышевой.

С одной стороны, нас смотрят дети. Это и те юные спортсмены, которые говорят: «Я хочу быть на него или на нее похожим». Но, тем не менее, она же не разделась...