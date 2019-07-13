Светлана Колесниченко Фото: АГН «Москва»

Российская синхронистка Светлана Колесниченко стала обладательницей золотой медали в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.

Россиянка набрала 95,0023 балла. Второй стала представительница Испании Она Карбонель (92,5002), третьей — Юкико Инуи из Японии (92,3084).

25-летняя Колесниченко — 14-кратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.

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