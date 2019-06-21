https://static.news.ru/photo/63f557ce-9447-11e9-bd76-fa163e074e61_1024.jpg Йоханнес Клебо Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо будет выступать за сборную Норвегии в следующем сезоне, несмотря на то, что у него отсутствует новый контракт с Федерацией лыжных видов спорта страны.

В контракте отмечено, что если новое соглашение не подписано к старту нового сезона, то есть к 30 апреля, то стороны могут придерживаться старого контракта, если у них нет возражений, — цитирует менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига NTB.

22-летний Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года (в личном и командном спринтах, а также эстафете), обладатель Кубка мира сезонов 2017/18 и 2018/19.

Федерация лыжных гонок утвердила составы сборной на сезон-2019/20, ранее писал News.ru.