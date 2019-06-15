https://static.news.ru/photo/9e7a3204-8e87-11e9-bac4-fa163e074e61_1024.jpg Уилл Клиберн Фото: Coolmedia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским нападающим Уиллом Клайберном.

Соглашение рассчитано на три года, другие детали не уточняются.

Восхищён, что моя карьера продолжится здесь. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался, и я намерен сполна насладиться своим выступлением за команду, — приводит слова форварда пресс-служба «армейцев».

Клайберн перешёл в состав «красно-синих» в 2017 году. В прошедшем сезоне по итогам «Финала четырёх» он стал самым ценным игроком.

Ранее News.ru писал, что президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, как сильно команда может поменяться за лето.