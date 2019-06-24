Кириленко: сборная России может обыгрывать всех на ЧМ по баскетболу
Анастасия Савина
16:34, 24 июня 2019
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об ожиданиях игры мужской сборной России по баскетболу на чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Если бы была возможность выбрать соперников «по вкусу», чтобы повысить шансы на выход в плей-офф, мы ничего бы лучше не придумали. Корея и Нигерия уступают нам в классе. С Аргентиной мы примерно наравне. Это не значит, что нас ждет легкая прогулка. Но мы попали в группу, где всех соперников можем обыгрывать, — приводит слова Кириленко «Советский спорт».
Национальная команда сыграет в группе B с Южной Кореей, Нигерией и Аргентиной.
Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу вызвал игроков для тренировочного сбора перед чемпионатом мира 2019 года, писал News.ru.