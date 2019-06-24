Россияне Маргарита Ломова и Артём Черноусов заняли первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м среди смешанных команд на Европейских играх, проходящих в Минске (Белоруссия).

Россияне набрали 94 очка, опередив латвийцев Агату Расмане и Лауруса Страутманиса. Бронзовыми призёрами стали Нино Салюквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии. Ранее Черноусов победил в стрельбе из пневматического пистолета в...