https://static.news.ru/photo/e07702ca-aba3-11e9-af66-fa163e074e61_1024.jpgФото: 50 Elena Rusko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Во второй раз в истории чемпионат мира по водным видам спорта примет столица Республики Татарстан — Казань.
Турнир состоится в 2025 году, о чём было объявлено на пресс-конференции Международной федерации плавания (FINA).
Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история. Мы ещё будем обсуждать вопрос по использованию стадиона, но в целом у нас есть доверие от FINA, — цитирует «Р-Спорт» министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.
Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ, писал News.ru.