Фото: 50 Elena Rusko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во второй раз в истории чемпионат мира по водным видам спорта примет столица Республики Татарстан — Казань.

Турнир состоится в 2025 году, о чём было объявлено на пресс-конференции Международной федерации плавания (FINA).

Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история. Мы ещё будем обсуждать вопрос по использованию стадиона, но в целом у нас есть доверие от FINA, — цитирует «Р-Спорт» министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ, писал News.ru.

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