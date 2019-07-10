https://static.news.ru/photo/b6c338a6-a331-11e9-aa0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pool Vincent Kalut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разговоры о закрытии швейцарской велокоманды Мирового тура Katusha-Alpecin («Катюша-Альценин») пока преждевременны, сообщили в пресс-службе.

Неопределённость по будущему остаётся, но разговоры о закрытии проекта преждевременны, — приводит заявление пресс-службы команды РИА Новости .

Ранее французское издание L'équipe сообщило, что Katusha-Alpecin прекратит своё существование по завершении сезона-2019. Менеджмент команды сообщил гонщикам, что они освобождаются от контрактных обязательств и свободны в выборе команды.

Между тем, по данным СМИ, команда ищет спонсора на замену Alpecin, и процесс получения лицензии Мирового тура на следующий сезон, как сообщается, уже якобы запущен.

Швейцарская Team Katusha — Alpecin была основана в 2009 году и проводит свой 11-й сезон на уровне Мирового тура. До 2017 года команда выступала по российской лицензии и называлась Team Katusha. За годы своих выступлений она одержала 241 победу на профессиональных гонках. Основателем, а также одним из спонсоров команды является член руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI), почётный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров.

На данный момент Team Katusha — Alpecin принимает участие в «Тур де Франс». В гонке принимает участие россиянин Ильнур Закарин, писал News.ru. Всего в составе «Катюши» выступают четыре российских гонщика. Помимо Закарина, это Дмитрий Страхов, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов.

Экс генеральный менеджер команды, ныне президент Федерации велосипедного спорта России (ВФСР) Вячеслав Екимов в интервью News.ru рассказал, сколько в «Катюше» продержатся российские гонщики, да и в целом команда.