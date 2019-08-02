https://static.news.ru/photo/152cb95a-b519-11e9-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один из лидеров баскетбольной сборной России Сергей Карасёв заявил, что на чемпионате мира — 2019 в Китае, который стартует 31 августа, лёгких соперников не будет.

Лёгких соперников не бывает. Понятно, что труднее всего придётся против Аргентины, — приводит слова баскетболиста « Советский Спорт ».

Также он добавил, что ещё один соперник россиян по группе — Нигерия очень здорово выглядела на Олимпийских играх в 2012 году, а Корея приедет в Китай не туристами.

Ранее форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира.