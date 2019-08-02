Один из лидеров баскетбольной сборной России Сергей Карасёв заявил, что на чемпионате мира — 2019 в Китае, который стартует 31 августа, лёгких соперников не будет.
Лёгких соперников не бывает. Понятно, что труднее всего придётся против Аргентины, — приводит слова баскетболиста «
Советский Спорт».
Также он добавил, что ещё один соперник россиян по группе — Нигерия очень здорово выглядела на Олимпийских играх в 2012 году, а Корея приедет в Китай не туристами.
Ранее форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира.