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Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова не сумела посетить один из фестивалей в Москве.

Алина Загитова должна была быть на майдане со своей японской собачкой, которую ей подарили, но она не смогла. Она на тренировках, не успела вернуться. От имени майдана давайте поаплодируем ей,...