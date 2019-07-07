Форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова завершила выступления за национальную команду.
Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи, — цитируют Белякову «
Известия».
33-летняя Белякова — дважды обладательница серебряных медалей Универсиады, а также чемпионка Европы.
Российские волейболисты одержали победу в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.