Фото: Sergeev Pavel/CC0/commons.wikimedia.org

Форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова завершила выступления за национальную команду.

Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи, — цитируют Белякову «Известия».

33-летняя Белякова — дважды обладательница серебряных медалей Универсиады, а также чемпионка Европы.

Российские волейболисты одержали победу в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.

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