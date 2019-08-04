Американский защитник Крис Крамер перешёл в подмосковный баскетбольный клуб «Химки».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено по схеме «1+1». Последним клубом 31-летнего Крамера был литовский «Ритас Вильнюс».

Ранее форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира.

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