Американский защитник Крис Крамер перешёл в подмосковный баскетбольный клуб «Химки».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено по схеме «1+1». Последним клубом 31-летнего Крамера был литовский «Ритас Вильнюс».
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Товариши, у нас пополнение! Американский разыгрывающий Крис Крамер, предыдущим клубом которого был литовский «Ритас Вильнюс», перешел в «Химки». Контракт заключен по схеме «1+1». Велком ——— American point guard Chris Kramer joins Khimki from @rytasvilnius, welcome to the family! #ХимкиМежсезонье19
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