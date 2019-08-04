Тренерский штаб сборной США по баскетболу утвердил список из 15 игроков, вошедших в предварительную заявку команды на предстоящий чемпионат мира 2019 года.

Полностью список опубликован на официальном сайте Федерации баскетбола США. Чемпионат мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Ранее форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА...