В воскресенье в корейском Кванджу финишировал 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная возвращается домой с богатым уловом из 30 медалей, 12 из которых золотые, 11 — серебряные и семь — бронзовые. News.ru вспоминает самые яркие победы наших акваатлетов и прогнозирует дальнейший рост результатов россиян в олимпийском Токио-2020.

Сто процентов побед от «национального достояния»

Если сравнивать с предыдущим мировым первенством, проходившим в 2017 году в Будапеште, наши асы водной стихии сумели прибавить как по общему количеству завоёванных медалей (30 против 25), так и по числу наград высшей пробы (12 против 11). И если два года назад в венгерской столице третье место в общекомандном зачёте после США (всего 46 медалей, из них 21 золотая) и Китая (соответственно 30 и 12) казалось отличным результатом, то теперь мы за день до завершения чемпионата обгоняли американцев по дополнительным показателям (у Штатов в итоге 36 медалей при 15 золотых) и сумели значительно приблизиться к представителям Поднебесной (30 медалей, из них 16 золотых).

Расклад сил по отдельным видам спорта сложился давно: Китай забирает себе львиную долю золота в прыжках в воду, Россия — в синхронном плавании, а США — в плавании. Наши замечательные и неповторимые девушки (а теперь к ним добавился ещё и Александр Мальцев, который дважды стал чемпионом в дуэте с Майей Гурбанбердиевой) подтвердили свой высочайший класс, выиграв девять дисциплин в синхронном плавании из десяти возможных. Выиграли бы и десятую, если бы милостиво не подарили её соперницам, не выставив команду в новом виде программы — «хайлайте».

Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Синхронное плавание — это гордость России. То, что делает вся команда по синхронному плаванию, — это национальное достояние, успех всего государства. Это тяжелейший вид спорта. За всеми этими победами, которые кажутся нам закономерными, стоит огромный труд тренеров и спортсменов, — отметил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

К сожалению, до начала плавательной программы (она стартовала в предыдущее воскресенье) никто из российских представителей в других видах спорта, входящих в программу аквамундиаля, до первых мест не добрался. Хотя, безусловно, следует отметить и признать несомненным успехом три серебряные медали и одну бронзу наших прыгунов в воду (два серебра — у Виктора Минибаева), а также обиднейшее вице-чемпионство Кирилла Беляева, уступившего три десятых секунды французу Акселю Раймону на финише 25-километровой дистанции на открытой воде.

Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия) выступают в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди мужчин на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Александр Вильф/РИА Новости

Но, оценивая ситуацию объективно, подобные скромные результаты в этих дисциплинах можно было спрогнозировать заранее, так же, как и наш привычный триумф в синхронном плавании. В прыжках в воду и плавании на открытой воде в нашей сборной продолжается смена поколений, поэтому рассчитывать на громкие победы здесь особо не приходилось. Российские спортсмены могли «выстрелить», но к числу явных фаворитов изначально не относились.

Победный брасс с рекордом мира

Зато классические пловцы, рассекающие водную гладь в бассейне, российских болельщиков по-настоящему порадовали. Все трое чемпионов мира, завоевавшие титулы в Будапеште-2017 (Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков), подтвердили свой статус и на этом первенстве.

Правда, одна из самых ярких и ожидаемых дуэлей на этом турнире — между американкой Лилли Кинг и Ефимовой — получилась усечённой. После достаточно убедительной победы над россиянкой на дистанции 100 метров брассом (с преимуществом в 56 сотых секунды) Кинг была дисквалифицирована за неправильное выполнение поворота в предварительном заплыве на коронной для Юлии двухсотметровке. И это, конечно же, облегчило нашей пловчихе задачу завоевания золотой медали.

В заключительный день аквамундиаля принципиальные соперницы вновь выясняли отношения в очной дуэли — теперь уже в финале спринтерского «полтинника» брассом. И здесь вновь победа осталась за Кинг. Впрочем, эта дистанция, не входящая в программу олимпийских соревнований, никогда не была коронкой Ефимовой и характеризовалась самой Юлией как «лотерея».

Юлия Ефимова Li Gang/Global Look Press

Усилиями Ефимовой и Антона Чупкова брасс в последние годы стал самой успешной для россиян дисциплиной плавания. Вот и в Кванджу 22-летний москвич не просто победил на 200-метровой дистанции — он ещё и установил мировой рекорд! В финальном заплыве позади россиянина остались прежние обладатели лучшего результата на планете — австралиец Мэтью Уилсон и японец Иппеи Ватанабе.

Последние 25 метров старался пройти сильно. Мне нужно было только дотерпеть. О рекорде не думал — просто хотел показать свой лучший результат. И знал, что если я его покажу, то рекорд будет по-любому, — приводит слова Чупкова официальный сайт Всероссийской федерации плавания ( ВФП ).

Другой 22-летний россиянин — Евгений Рылов — уверенно обыграл в финальном заплыве на 200-метровой дистанции на спине олимпийского чемпиона американца Райана Мерфи, но весьма критично оценил своё победное выступление на мировом первенстве.

Медали рад, но временем недоволен: не смог побить свой личный рекорд. Спорт строится не только на победах, но и на прогрессе. А я на 200-метровке не прогрессирую. Но понимаю, почему так происходит, поэтому буду над этим работать, — цитирует Рылова официальный сайт ВФП.

В заключительный день турнира Рылов стал вторым на спринтерском «полтиннике» на спине (как и ранее — на стометровке тем же стилем), уступив лишь шесть сотых секунды южноафриканцу Зану Уодделлу.

Сюрпризы от Питерского Урагана и других «ватеркиндов»

Пожалуй, самыми эмоциональными и яркими получились на этом чемпионате заплывы с попаданием в призовую тройку наших молодых спортсменов. Вот, к примеру, фамилия Минаков до сих пор ассоциировалась у российских любителей спорта со смешанными единоборствами — благодаря четырёхкратному чемпиону мира по самбо Виталию Минакову. Однако теперь на весь мир прогремел успех 17-летнего Андрея Минакова, в великолепном стиле завоевавшего серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.

Андрей Минаков Xinhua/Global Look Press

Питерский Ураган (такое прозвище носит юный пловец) и ярый поклонник футбольного «Зенита» в финале уступил только недосягаемому пока американцу Калебу Дресселлу, зато безо всякого пиетета отодвинул на третье место звезду южноафриканского плавания Чеда Ле Кло. Со времён Евгения Коротышкина и Николая Скворцова у нас не было столь талантливого спортсмена в мужском баттерфляе — и вот он появился.

Как учил меня мой первый тренер, для спортсмена не должно быть никакого места, кроме первого. Но пока это серебро для меня сродни золоту. На данный момент Дресселл недосягаем, но мы уже договорились с ребятами из других сборных, что будем работать, чтобы обыграть американца, — заявил Минаков в телевизионном флеш-интервью сразу после «серебряного» финиша.

В заключительный день чемпионата Минаков вместе с партнёрами по сборной Рыловым, Кириллом Пригодой и Владимиром Морозовым достойно сражался с американцами и британцами в финале комбинированной эстафеты, и завоёванная нашими ребятами бронзовая медаль даёт надежду, что через год в олимпийском Токио у нас будет награда более высокого качества. Причём не только в этой дисциплине плавания.

По ходу турнира пловцов приятные сюрпризы российским болельщикам преподнесли ставшие серебряными призёрами Олег Костин (50 метров баттерфляем), Владислав Гринёв, Морозов, Климент Колесников, Рылов (кролевая эстафета 4×100 метров), Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин (эстафета 4×200 метров вольным стилем), а также обладатели бронзовых медалей Малютин (200 метров кролем), Гринёв (стометровка вольным стилем), Дарья Васькина и Колесников («полтинник» на спине).

Кроме того, в активе наших пловцов — три четвёртых места и четыре пятых, что говорит о том, что при соответствующей работе на тренировках и правильном наборе формы эти «деревянные» медали через год могут превратиться в полноценные награды олимпийского Токио. Подавляющее большинство перечисленных выше российских победителей и призёров корейского чемпионата мира — совсем молодые ребята и девушки, которые обязательно будут прогрессировать и показывать более высокие результаты.

Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира. Результаты наших ребят стабильно улучшаются. Довольно уверенно в Кванджу выглядели молодые спортсмены — Андрей Минаков, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев. Потенциал у ребят огромный, и я уверен, что уже в ближайшее время они будут выступать ещё лучше, — цитируют « Известия » президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Теперь на два ближайших года центром мирового водного спорта станет Япония. Через год в Токио пройдут Олимпийские игры, а в 2021 году Фукуока примет очередной, 19-й аквамундиаль.