Испанская фигуристка Сара Уртадо, которая выступает в танцах на льду с экс-российским фигуристом Кириллом Халявиным, поделилась деталями жизни в Москве.

Меня ждал сюрприз за сюрпризом, и это относится к людям, которые здесь живут. Приезжая в Москву, совершенно не ожидаешь, что город окажется таким открытым и живым. Рекомендую всем посетить это место, — заявила Уртадо в интервью Ricardo Marquina Montañana.