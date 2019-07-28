Испанская фигуристка Сара Уртадо, которая выступает в танцах на льду с экс-российским фигуристом Кириллом Халявиным, поделилась деталями жизни в Москве.
Меня ждал сюрприз за сюрпризом, и это относится к людям, которые здесь живут. Приезжая в Москву, совершенно не ожидаешь, что город окажется таким открытым и живым. Рекомендую всем посетить это место, — заявила Уртадо в интервью Ricardo Marquina Montañana.
26-летняя Уртадо — вице-чемпионка зимней Универсиады 2015 года, пятикратная чемпионка Испании.
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