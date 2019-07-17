https://static.news.ru/photo/9965fee8-a8cb-11e9-b340-fa163e074e61_1024.jpg Антон Понкрашов Фото: instagram.com/antonponkrashov

Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов в следующем сезоне будет выступать за петербургский «Зенит».

Понкрашов, родившийся в Санкт-Петербурге в 1986 году, начинал баскетбольную карьеру в городе на Неве и выступал за местный «Спартак» с 2004 по 2006 год, а также в сезоне-2010/11. Последние пять лет Антон, способный сыграть на позиции разыгрывающего, атакующего защитника и лёгкого форварда, провёл в Казани.

Выступая за сборную России, Понкрашов завоевал золотую медаль чемпионата Европы — 2007, а также стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба «Зенит». Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждёт интересный сезон, — цитирует Понкрашова пресс-служба «сине-бело-голубых».

Будучи игроком УНИКСа, универсальный игрок получил опыт игры в Евролиге. Теперь новобранец «Зенита» снова сможет сыграть в главном клубном турнире Старого Света, поскольку клуб из Петербурга получил wild card (особое приглашение) для участия в Евролиге.

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