Форвард техасского баскетбольного клуба «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж принял участие в благотворительном мероприятии для школьников города с участием спонсоров клуба.
В городе много людей и детей, которым нужна помощь. Так что я пытаюсь найти возможность, чтобы поделиться. В этом году я решил, что это будут айпады. Дети очень важны, и мне было приятно сделать это, — цитирует спортсмена ESPN.
Олдридж лично от себя решил подарить детям 200 планшетов iPad.
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