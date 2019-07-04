Руководитель Международного союза биатлонистов (IBU) Кристофер Феддер признал ошибку с неполучением письма российской спортсменки Маргариты Васильевой.
Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привел бы к нарушению её прав, — заявил представитель биатлонистки Сергей Лисин.
Письмо было направлено в IBU 6 июня, и только 4 июля его нашли.
28-летняя биатлонистка является неоднократной чемпионкой и призёром чемпионатов России. В прошедшем сезоне выступала за основную команду национальной сборной на Кубке мира. В настоящее время её могут лишить права выступать на турнирах за пропуск трёх внесоревновательных тестирований на протяжении года.
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