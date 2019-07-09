https://static.news.ru/photo/ce53ab7a-a261-11e9-980f-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Падин Фото: скриншот youtube.com/Тюменская арена

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о причинах ухода тренера Андрея Падина из женской сборной.

У нас было условие: работа полностью в нашей системе. Но он отлынивал — прежде всего по интенсивности. Было несколько моментов, когда девочки из группы Падина завышали её чуть ли не в два раза, — приводит слова Хованцева Sports.ru .

Главным тренером мужской сборной команды по биатлону в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев. Его помощниками утверждены Артём Истомин и Максим Максимов, работавший в последнее время со сборной ЯНАО.

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