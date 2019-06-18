Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, тренирующий Алину Загитову, извинился перед американской танцовщицей Джоджо Гомез, обвинившей россиянина в плагиате.

Я хочу принести извинения Джоджо Гомез за то, что не спросил у неё разрешения на использование некоторых движений из её хореографии. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию, все затраты беру на себя, — написал Глейхенгауз в своём Instagram-аккаунте.

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Happy birthday my muse. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy. I want to give my apologize to @jojogomezxo that I didn’t asked her about using some moves of her choreography, because I watched it on YouTube and I really liked it and show it to Alina and we started this program with this moves! So @jojogomezxo you are amazing and I hope in future we will make something on ice together! I’ll invite you in Russia, everything I’ll take on my own. #jojogomez #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

22 июня американка заявила, что новая программа Загитовой под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, уточнила танцовщица.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. На ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии Загитова откатала показательную программу под песню Bad Guy. Эта композиция является любимой у партнёра фигуристки по сборной России и одной из главных конкуренток — Евгении Медведевой.

Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.

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