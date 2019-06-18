https://static.news.ru/photo/aca2a39e-95ac-11e9-999c-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Постановщик программ группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, тренирующий Алину Загитову, извинился перед американской танцовщицей Джоджо Гомез, обвинившей россиянина в плагиате.

Я хочу принести извинения Джоджо Гомез за то, что не спросил у неё разрешения на использование некоторых движений из её хореографии. Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию, все затраты беру на себя, — написал Глейхенгауз в своём Instagram-аккаунте.

22 июня американка заявила, что новая программа Загитовой под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, уточнила танцовщица.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. На ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии Загитова откатала показательную программу под песню Bad Guy. Эта композиция является любимой у партнёра фигуристки по сборной России и одной из главных конкуренток — Евгении Медведевой.

Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.