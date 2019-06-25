Евгений Валиев (слева) Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Форвард Евгений Валиев продолжит карьеру в подмосковном баскетбольном клубе «Химки».

Как сообщает официальный сайт клуба трудовое соглашение рассчитано до 2021 года.

«Химки» станут второй командой в профессиональной карьере спортсмена после петербургского «Зенита».

Валиев был вызван в расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат мира.

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом, ранее писал News.ru.

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