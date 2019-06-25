Форвард Евгений Валиев продолжит карьеру в подмосковном баскетбольном клубе «Химки».
Как сообщает официальный сайт клуба трудовое соглашение рассчитано до 2021 года.
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(RUS) Та-та-таааам! Вот и первое приобретение нашего клуба в это межсезонье: Евгений Валиев подписал контракт с «Химками». Соглашение рассчитано на 2 года, велком! ——— (EN) Evgeny Valiev is now part of Khimki family as he signed the 2 year contract with the club, welcome!
«Химки» станут второй командой в профессиональной карьере спортсмена после петербургского «Зенита».
Валиев был вызван в расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат мира.
Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом, ранее писал News.ru.