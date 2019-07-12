https://static.news.ru/photo/021920d6-a486-11e9-84ea-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Комарова Фото: kremlin.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова написала письмо помощнику президента России Игорю Левитину с просьбой помочь решить проблему с лицензированием биатлонного комплекса в Ханты-Мансийске. Об этом News.ru сообщил вице-президент Федерации биатлона Югры Эдуард Рябов.

Росгвардия в конце мая не продлила лицензию, ссылаясь на положения приказа МВД от 1999 года, согласно которому открытые стрельбища не могут находиться на расстоянии километра от жилых домов. С 1999 года стадион имени Александра Филипенко в Ханты-Мансийске функционировал и принимал крупнейшие всероссийские и международные соревнования, в том числе и чемпионат мира в 2003 и 2011 годах.

Документ действительно морально устарел. К примеру, он требует обязательный земляной вал за стрельбищем, но в то время, когда его писали, не было других способов улавливать пули, а сегодня технологии позволяют построить стены из любого материала. То же самое касается и удаления от жилых помещений на километр. Это должно касаться исключительно направления стрельбы, - рассказал Рябов News.ru.

Как сообщал News.ru, экс-главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова оштрафовали на 50 тысяч рублей.