Российская фигуристка Анастасия Губанова считает, что Алина Загитова не заслужила золото Олимпийских игр 2018 года, а победа должны была достаться Евгении Медведевой.
У Алины же был только первый сезон. Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль, — приводит слова спортсменки
РИА Новости.
Также он заявила, что Загитова слишком быстро стала прогрессировать в олимпийский сезон, отметив, что обыгрывала её «на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила».
Может, стала больше работать, а может, и химия, — сказала Губанова.
Загитова выиграла золото олимпийских игр в возрасте 15 лет в одиночном катании. Являвшаяся на тот момент двукратной чемпионкой мира Медведева стала серебряным призёром.
Губанова заняла второе место на юниорском Гран-при в 2015 году, а на чемпионате России 2018 года показал шестой результат.
Ранее сообщалось, что Губанову отчислили из ЦСКА за несоответствие спортивной формы, писал News.ru.