https://static.news.ru/photo/edb5b56a-b50f-11e9-8f81-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Губанова Фото: instagram.com/nastya_gubanchik

Российская фигуристка Анастасия Губанова считает, что Алина Загитова не заслужила золото Олимпийских игр 2018 года, а победа должны была достаться Евгении Медведевой.

У Алины же был только первый сезон. Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль, — приводит слова спортсменки РИА Новости .

Также он заявила, что Загитова слишком быстро стала прогрессировать в олимпийский сезон, отметив, что обыгрывала её «на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила».

Может, стала больше работать, а может, и химия, — сказала Губанова.

Загитова выиграла золото олимпийских игр в возрасте 15 лет в одиночном катании. Являвшаяся на тот момент двукратной чемпионкой мира Медведева стала серебряным призёром.

Губанова заняла второе место на юниорском Гран-при в 2015 году, а на чемпионате России 2018 года показал шестой результат.

Ранее сообщалось, что Губанову отчислили из ЦСКА за несоответствие спортивной формы, писал News.ru.