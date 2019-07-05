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Регбист московского клуба «Слава» Реваз Бродзели прокомментировал свой жест в матче против «Кубани», прошедшем 27 июня.

Бродзели и его партнёр по команде и соотечественник Саба Илуридзе после реализации попытки прикрыли рукой один глаз. В России этот жест расценили как политический — в Грузии в ходе столкновений с властями одна девушка лишилась глаза.

Я понимаю, что на регбийном поле главное — игра и недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится. Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашел общий язык с моими партнерами по «Славе», команда набрала приличный ход, и я бы очень хотел продолжить борьбу за медали Чемпионата России именно здесь, — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента 20 июня и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат Сергей Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента, писал News.ru.

После этого началась волна протестов в Тбилиси, в результате которых пострадала девушка. Правоохранительные органы Грузии попали ей в глаз резиновой пулей. Игроки «Славы» Илуридзе и Бродзели отметили успешно выполненную попытку в игре с «Кубанью» закрытием одного глаза. Таким образом они выразили поддержку девушки.

27 августа в Тбилиси запланирован матч сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира. По данным СМИ, матч находится под угрозой срыва в связи с запретом полётов в Грузию. Известно, что Федерация регби России консультируется по данному вопросу с МИД РФ.

Ранее «Слава» прокомментировала ситуацию с грузинскими регбистами.