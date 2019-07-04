https://static.news.ru/photo/23dbc6ba-9e41-11e9-9c94-fa163e074e61_1024.jpg Реваз Бродзели Фото: rugbyslava/vk.com

Регбист московского клуба «Слава» Реваз Бродзели прокомментировал свой жест в матче против «Кубани», прошедшем 27 июня.

Бродзели и его партнёр по команде и соотечественник Саба Илуридзе после реализации попытки прикрыли рукой один глаз. В России этот жест расценили как политический — в Грузии в ходе столкновений с властями одна девушка лишилась глаза.

Я сожалею, что так случилось. Я спортсмен, а не политик — политика мне неинтересна. Моя работа — хорошо играть в регби, и всё. Я сразу скажу, что в этой истории не было никакой провокации. Это вообще не был политический жест, — приводит слова Бродзели Sports.ru .

Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента 20 июня и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат Сергей Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента, писал News.ru.

После этого началась волна протестов в Тбилиси, в результате которых пострадала девушка. Правоохранительные органы Грузии попали ей в глаз резиновой пулей. Игроки «Славы» Илуридзе и Бродзели отметили успешно выполненную попытку в игре с «Кубанью» закрытием одного глаза. Таким образом они выразили поддержку девушки.

27 августа в Тбилиси запланирован матч сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира. По данным СМИ, матч находится под угрозой срыва в связи с запретом полётов в Грузию. Известно, что Федерация регби России консультируется по данному вопросу с МИД РФ.

Ранее «Слава» прокомментировала ситуацию с грузинскими регбистами.