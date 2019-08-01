https://static.news.ru/photo/6a5466b0-b43f-11e9-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Олаф Ланге Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что соглашение с главным тренером женской сборной России Олафом Ланге не будет продлено.

Понятно, что с Олафом мы расстаёмся, контракт продлён не будет. Задача выполнена не была. В сентябре состоится тренерский совет, где мы выберем нового главного тренера, — цитирует Кириленко ТАСС.

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Швеции в матче за 5–6-е места чемпионата Европы. Россия при этом потеряла шансы на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ланге возглавил сборную России в 2017 году.

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