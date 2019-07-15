Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу выиграла в решающем матче розыгрыша Лиги наций у команды США в четырёх партиях и второй год подряд стала победительницей этого турнира.

Матч продолжался чуть более двух часов и закончился победой российской сборной со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Дмитрий Волков — 17...