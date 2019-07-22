https://static.news.ru/photo/5b6e32ea-ac5e-11e9-9ca6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Global Look Press
Главный тренер сборной России по водному поло продолжит работу с командой, несмотря на поражение в четвертьфинале австралийкам со счётом 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Ничего не изменится, из-за одного матча мы не будем менять тренера, это неправильно. В спорте такое бывает, просто в этом матче надо было реализовывать преимущество, — приводит слова президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко ТАСС.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
Австралийский пловец Мак Хортон финишировал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, после чего отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну, писал News.ru.