Фото: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Global Look Press

Женская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счётом 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Из группового этапа россиянки вышли с первого места, обыграв представительниц Канады, Южной Кореи и Венгрии. В полуфинале австралийки встретятся с национальной командой США, которые обыграли Грецию со счётом 15:5. Российская...