Фото: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Global Look Press

Главный тренер сборной России по водному поло продолжит работу с командой, несмотря на поражение в четвертьфинале австралийкам со счётом 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3) на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Ничего не изменится, из-за одного матча мы не будем менять тренера, это неправильно. В спорте такое бывает, просто в этом матче надо было реализовывать преимущество, — приводит слова президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко ТАСС.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Австралийский пловец Мак Хортон финишировал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, после чего отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну, писал News.ru.

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