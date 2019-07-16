Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева пошутила, что не выступит на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.

Она уверена, что это связано с «техническими правилами». Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Моё проклятие реально, ещё одна пропущенная Олимпиада, — написала Туктамышева на...