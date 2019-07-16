Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим специалистом в Евролиге.
Победитель был выбран по итогам голосования среди всех участников Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
«Армейцы» стали победителями Евролиги-2019, одолев в финале турецкую команду «Анадолу Эфес» со счётом 91:83. Эта победа стала четвёртой для «красно-синих» в новом формате.
48-летний тренер возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Евролиги. Кроме того, с 2014 года «красно-синие» не отдавали звание лучшей команды Единой лиги ВТБ. Контракт с греческим специалистом рассчитан до окончания сезона-2020/21.
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