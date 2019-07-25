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Двукратная олимпийская чемпионка, американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Представители США в ответ на это решение подали протест, сообщает ТАСС .

22-летняя пловчиха опередила пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову в заплыве на 100 м брассом. Финал женского соревнования на 200 м состоится 26 июля.

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказала о планах на будущее, ранее писал News.ru.