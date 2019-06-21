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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о социальной ситуации в России.

Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала. Спортсменка провела в студии...