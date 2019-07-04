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Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.

В ближайшее время будет созван президиум. На нём будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту президента федерации«, — заявил вице-президент Федерации Андрей Гривко в видеообращении, опубликованном в Facebook .

Ранее Башенко в комментариях под публикацией в Facebook заявил, что у спортсменки нет права открывать рот, если она случайно выиграла гонку.

Анна Соловей является чемпионкой Европейских Игр—2019.

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