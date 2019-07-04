Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
В ближайшее время будет созван президиум. На нём будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту президента федерации«, — заявил вице-президент Федерации Андрей Гривко в видеообращении, опубликованном в
Ранее Башенко в комментариях под публикацией в
Анна Соловей является чемпионкой Европейских Игр—2019.
News.ru рассказывал историю первой россиянки, выигравшей велогонку «Париж — Рубе».