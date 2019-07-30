https://static.news.ru/photo/d467933e-b385-11e9-a94a-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Мозгов (слева) Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал подписание центрового сборной России Тимофея Мозгова.

Этим летом, как и в предыдущие межсезонья, Тимофей приезжал к нам в «Химки» и готовился к предстоящему сезону. Этот год не исключение: он с мая в команде, это его родной клуб, он когда-то уехал от нас в НБА и всё время возвращался тренироваться. Сейчас мы полностью наблюдали всю ситуацию с его травмированным коленом, процесс восстановления, мы владеем самой полной информацией, и исходя из этого, в том числе в итоге мы и подошли к тому результату, который сейчас есть, — цитирует Астахова корреспондент News.ru.

Также он отметил физические кондиции игрока.

Мы заключили взаимовыгодный контракт. В принципе, учитывая динамику его восстановления, к началу сезона, к октябрю, разумеется, он должен быть в нормальной форме и готов к сезону. Может быть, не на 100%, конечно, это не просто. Тем не менее он уже должен быть в составе, в тренировочном процессе, а дальше уже решение тренера, на какое время выпускать и какой нагрузке подвергать, — заключил он.