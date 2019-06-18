https://static.news.ru/photo/c1bd6484-91ca-11e9-89dd-fa163e074e61_1024.jpg Александр Полинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский ушёл со своего поста.

Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу, — сказал Полинский « Р-Спорту ».

15 июня в Москве в спорткомплексе ЦСКА прошёл турнир по киберспорту FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие было профинансировано Департаментом спорта и информационных технологий мэрии Москвы на 37,5 млн рублей. На турнир пришло 10–15 зрителей. Всего трансляцию мероприятия смотрели менее 100 человек, а в социальных сетях не было официальной информации о турнире.

До старта турнира планировалось, что турнир будет международным, однако за неделю до начала организаторы сообщили, что турнир задуман как исключительно российский.

Ранее Полинский прокомментировал потраченные 37,5 млн рублей на турнир по киберспорту FIFA 19 Moscow Cyber Cup, писал News.ru.