Я хочу, чтобы в новом сезоне каждый из вас сделал для себя шаг вперёд, тогда все вместе, командой, мы тоже сделаем шаг вперёд. Необходимо забыть прошлый сезон и сконцентрироваться на новых возможностях. На старте у всех ноль. Стартуем, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.