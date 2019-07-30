Старший тренер сургутского волейбольного клуба «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук назвал цели команды на предстоящий сезон.
Я хочу, чтобы в новом сезоне каждый из вас сделал для себя шаг вперёд, тогда все вместе, командой, мы тоже сделаем шаг вперёд. Необходимо забыть прошлый сезон и сконцентрироваться на новых возможностях. На старте у всех ноль. Стартуем, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
В сезоне-2018/19 «Газпром-Югра» занял 11-е место в розыгрыше российской Суперлиги.
Ранее волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».