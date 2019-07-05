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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о подкупе почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова.

Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождёмся официальной информации. МОК — это организация, которая борется за свою честь, я думаю, они досконально...