«Газпром» может стать титульным спонсором главного баскетбольного турнира Европы — Евролиги.
Gazprom Euroleague — мечты сбываются! Да, да, «Газпром» может сменить Turkish Airlines как неймингового спонсора баскетбольной Евролиги. У турецкой компании завершается контракт через сезон, — написал в своём Telegram-канале главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
По информации Конова, «Газпром» уже вступил в переговорный процесс.
Евролига носит официальное название Turkish Airlines Euroleague с сезона-2010/11. Лига и авиалинии заключили контракт на пять лет. В 2013-м соглашение было продлено до 2020 года.
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