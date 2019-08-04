После победы над Иорданией в пятницу мы думали, что и с Ираном будет так же легко. Ничего не получилось ни в защите, ни в атаке. У нас было много открытых бросков, но реализация оставляла желать лучшего, — приводит слова Антонова корреспондент News.ru.