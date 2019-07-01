https://static.news.ru/photo/af86b846-9be9-11e9-92f7-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Карасёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв покинул расположение команды.

Карасёв выступал за петербургский клуб на протяжении трёх сезонов, дважды завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

«Зенит» благодарит Сергея за все проведённые вместе сезоны и желает удачи в дальнейшей карьере, — сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 18 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 9,7 очка, 2 передачи и 2,7 подбора.

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