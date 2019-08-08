https://static.news.ru/photo/5d58acda-b9af-11e9-81d0-fa163e074e61_660.jpg Серджио Бузато Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от Южной Кореи на старшего тренера сборной России Сержио Бузато, которого обвиняют в расистском жесте.

FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится, — приводит слова представителя организации РИА Новости .

В FIVВ отметили, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) удалила фотографию с различных сайтов, так как она «не соответствует её взглядам и ценностям».

После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза, что восприняли оскорблением. В ВФВ ранее заявили News.ru, что жест тренера не был расистcким.