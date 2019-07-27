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Российская фигуристка Анастасия Тараканова столкнулась с финансовыми проблемами при подготовке к новому сезону.

Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих, по стечению ряда обстоятельств, она очень серьёзная, и вложить им ещё более трёх миллионов, которые нужны мне...