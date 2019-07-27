Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с сестрой свой собаки — Каттян.
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Алина Загитова встретилась с сестрой Масару Каттян! Источник: hochi sports #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #アリーナザギトワ #ザギトワ #theice2019
В мае 2018 года президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси подарил российской спортсменке собаку по кличке Масару.
Загитова преподнесла премьер-министру Японии Синдзо Абэ в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.