Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в благотворительной встрече с детской следж-хоккейной лигой.
Следж-хоккей, или хоккей на санях — командная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.
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Благотворительная встреча Алины Загитовой @azagitova , Александры Трусовой @avtrusova и Ани Щербаковой @anna__shcherbakova_ с детской следж-хоккейной лигой @paraicehockey.ru! _______________________________________________________ #сердцемсзагитовой #алиназагитова #alinazagitova #этеритутберидзе #eteritutberidze #сашатрусова #анящербакова #даниилглейхенгауз #фигурноекатание
17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, а также обладательницей золотой медали финала Гран-при среди юниоров, в её активе есть две победы на первенствах России.
Щербакова, будучи юниоркой, в прошедшем сезоне выиграла взрослый чемпионат России.
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