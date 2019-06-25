https://static.news.ru/photo/0db6262c-9735-11e9-bb4c-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в благотворительной встрече с детской следж-хоккейной лигой.

Следж-хоккей, или хоккей на санях — командная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, а также обладательницей золотой медали финала Гран-при среди юниоров, в её активе есть две победы на первенствах России.

Щербакова, будучи юниоркой, в прошедшем сезоне выиграла взрослый чемпионат России.

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