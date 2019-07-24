Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару, — цитирует Абэ kantei.
総理の動き本日7月24日安倍総理は官邸でアリーナザギトワ選手による表敬を受けました— 首相官邸 (@kantei)
https://t.co/bvjfpYv43j pic.twitter.com/Ait5XeM2iZ 24 июля 2019 г.
В мае 2018 года президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси подарил российской спортсменке собаку по кличке Масару.
Загитова преподнесла Абэ в подарок в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.