Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару, — цитирует Абэ kantei.

В мае 2018 года президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси подарил российской спортсменке собаку по кличке Масару.

Загитова преподнесла Абэ в подарок в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.

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