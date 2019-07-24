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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о встрече олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Конечно, я рада за Загитову, за нашу страну. Премьер-министр Японии пригласил к себе, почему я не должна радоваться? Премьер-министру тоже хочется посмотреть на девочку, у которой такие прекрасные успехи. У...