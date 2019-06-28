https://static.news.ru/photo/d87386e0-9b25-11e9-94bf-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками снимками в кимоно.

В новом сезоне Загитова выступит в Японии на этапе Гран-при NHK Trophy, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.