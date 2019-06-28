Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с подписчиками снимками в кимоно.
В новом сезоне Загитова выступит в Японии на этапе Гран-при NHK Trophy, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.