Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о социальной ситуации в России.
Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
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Алина Загитова. Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019 . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma
Спортсменка провела в студии во время прямой линии президента России Владимира Путина четыре часа, а перед началом передачи спросила, когда в России пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.