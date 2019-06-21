https://static.news.ru/photo/39b88906-9413-11e9-b5e0-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о социальной ситуации в России.

Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.

Спортсменка провела в студии во время прямой линии президента России Владимира Путина четыре часа, а перед началом передачи спросила, когда в России пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.