https://static.news.ru/photo/4befd846-a0c4-11e9-b359-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова не сумела посетить один из фестивалей в Москве.

Алина Загитова должна была быть на майдане со своей японской собачкой, которую ей подарили, но она не смогла. Она на тренировках, не успела вернуться. От имени майдана давайте поаплодируем ей, нашей чемпионке, — приводит слова организаторов Sports.ru .

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru сообщал, что хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез. По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня, и расстановка элементов по таймингу, заявила танцовщица.