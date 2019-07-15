Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля в несовершеннолетнем возрасте.
В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
18 мая Загитовой исполнилось 17 лет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тысяч рублей.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
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