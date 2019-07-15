https://static.news.ru/photo/5835fe0c-a702-11e9-9daa-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля в несовершеннолетнем возрасте.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео , на кадрах которого спортсменка находится за рулём автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет. В Госавтоинспекции пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.