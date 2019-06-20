https://static.news.ru/photo/e60c2dc6-933b-11e9-a2de-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хочет спросить у Владимира Путина, возможно ли, что в России пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.

Я бы хотела задать вопрос, касающийся спорта. Возможно ли, что в России пройдут крупные международные соревнования по фигурному катанию. Такие как чемпионат мира, например? — сказала Загитова в студии перед началом передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином Дворе.

Как сообщалось, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и нападающий Артём Дзюба прибыли на прямую линию с Владимиром Путиным, писал News.ru.